Divertissant. Pour le 31, le Zénith de Rouen se transforme en cabaret

Configuré pour l'occasion en cabaret, la monumentale salle du Zénith de Rouen (Seine-Maritime) accueille pour la première fois une soirée du réveillon samedi 31 décembre 2016.

Un repas de chef et un répertoire populaire

Avec plus de 30 artistes sur scène et la possibilité de se restaurer sur place, cette animation renoue avec le cabaret traditionnel et offre un spectacle à la fois grand public et intemporel.

Pendant le repas, préparé par avec soin par le chef normand Patrick Varet, le chanteur havrais Benoît Grandmoujin assurera une première partie musicale. "De Joe Dassin à Queen, nous avons choisi un répertoire populaire, explique t-il. Au cours du spectacle, je chanterai également à plusieurs reprises avec Philippine, remarquée par l'émission The Voice, en particulier Même si, la très belle chanson duo de Gregory Lemarchal."

Un show énergique!

Réglé avec minutie, et orchestrée par un maître de cérémonie, ce spectacle marie tous les arts de la scène : des acrobaties, du travestissement avec Michel des Incroyables, mais aussi de nombreux tableaux dansés, de la magie et un numéro d'hypnotisme orchestré par notre Messmer normand, Ykaj qui promet d'être stupéfiant !

Parmi les artistes sélectionnés pour ce riche programme, le producteur Gillevent privilégie les talents locaux. La troupe de danseur, la BM Company est rouennaise, anime de très nombreux tableaux mariant tous les styles de l'incontournable french cancan à la samba.

Jusqu'au bout de la nuit

Les douze coups de minuit seront donnés par le groupe rouennais Gipsy Band et ses compositions entraînantes.

La soirée se prolonge ensuite sur la piste de danse pour ceux qui le souhaitent avec une dernière partie animée par un DJ. Pour plus de confort, un partenariat avec l'hôtel situé face au Zénith permet de bénéficier de tarifs intéressants et d'attendre le lendemain pour prendre la route en toute sécurité.

Pratique. Samedi 31 décembre, le repas à 20h. Spectacle à partir de 22h30. Zénith de Rouen. Tarifs 69 à 199€. Résa sur citylive.trium.fr

