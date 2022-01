Paris (AFP). Le gouvernement renforce les patrouilles pendant les fêtes

Le gouvernement a annoncé le renforcement des patrouilles militaires pendant les fêtes, affichant sa mobilisation après les évènements de Joué-lès-Tours, Dijon et Nantes, des attaques "sans lien" entre elles mais qui ne doivent pas être "minimisées", selon Manuel Valls. Depuis Matignon, où il a présidé mardi matin une réunion ministérielle, le Premier ministre a annoncé que "200 à 300 militaires supplémentaires ser(aie)nt déployés dans les heures qui viennent" (780 actuellement). Ces "patrouilles de police et de gendarmerie seront dirigées en priorité vers les points de haute fréquentation: zones commerciales, centres-villes, gares et réseaux de transport", a précisé M. Valls. Lundi soir, un automobiliste a foncé sur un marché de Noël bondé du centre de Nantes, blessant dix personnes avant de se porter plusieurs coups de couteaux, au lendemain d'un incident similaire à Dijon. Les autorités ont dans les deux cas évoqué le fait de déséquilibrés. Samedi, à Joué-les-Tours, c'est un homme affichant le drapeau de l'Etat islamique sur son réseau social qui avait agressé plusieurs policiers avant d'être tué. Le marché de Noël de Nantes a retrouvé une activité normale mardi en milieu de journée, après être resté fermé pendant la matinée en signe de solidarité envers les victimes. Malgré ce retour à la normale, l'incident reste dans toutes les têtes, d'autant qu'une des victimes est toujours hospitalisée dans un état critique. "Il faut à la fois protéger le public, les Français, à quelques heures de Noël, c'est la mission des services de sécurité, et il faut aussi protéger les agents publics, cibles désignées par certaines mouvances terroristes", a fait valoir le Premier ministre, qui se rend mardi après-midi à Nantes avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, où il est arrivé mardi pour une visite de vingt-quatre heures, François Hollande a lui aussi appelé à la "vigilance" et à une "très grande détermination" des services de l'Etat. Il a exhorté les Français à un "très grand sang-froid". "Ces trois évènements n'ont pas de lien entre eux en apparence mais il y a une concomitance", a également déclaré le chef de l'Etat. S'il y a "une problématique de nature peut-être terroriste" à Joué-lès-Tours, selon les termes du secrétaire d'Etat Jean-Marie Le Guen, il n'y a "aucun lien" entre ces trois évènements, avait déjà assuré mardi matin Manuel Valls, qui a dit comprendre les "inquiétudes vives et légitimes" de la population. "Nous ne minimisons pas ces actes", a-t-il également assuré en réponse à une accusation du Front National, qui ne fait que "s'agiter sur les ondes" selon le Premier ministre. - 'Des gens timbrés' - Mardi matin, Florian Philippot, vice-président du FN, a de nouveau affirmé que les évènements de Joué-lès-Tours et de Dijon relevaient "évidemment du terrorisme". Pour lui, le gouvernement a "les jambes qui flageolent face au terrorisme islamiste". L'UMP, de son côté, a appelé à ne "pas tomber dans la psychose" face à "des actes isolés, commis par des gens timbrés", selon les termes d'Eric Woerth, tenus avant les évènements de Nantes survenus lundi soir. L'auteur de l?agression de Nantes est âgé de 37 ans. Il vivait seul depuis cinq ou six ans à Berneuil, un village proche de Saintes, et souffrait d'alcoolisme. Selon les gendarmes de Charente-Maritime et le parquet de Saintes, il n'était pas connu pour des antécédents psychiatriques. Dans son véhicule a été retrouvé un carnet contenant des propos confus témoignant de difficultés psychologiques et familiales. L'homme, qui pourrait avoir perdu récemment son emploi de pépiniériste, est connu pour vol simple et recel en 2006 et dégradation de véhicule en 2008, selon la même source, qui a précisé que son état est jugé sérieux mais que ses jours ne sont pas en danger. Dimanche, un homme suivi pour des troubles psychiatriques depuis 2001 et régulièrement hospitalisé, avait foncé en voiture sur des passants dans la capitale bourguignonne en criant "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand" en arabe), blessant 13 personnes. Samedi, à Joué-lès-Tours, un Burundais âgé de 20 ans a blessé à l'arme blanche trois policiers avant d'être tué. L'agresseur s'était récemment converti à l'islam, affichant sur son compte Facebook le drapeau du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

