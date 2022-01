New York (AFP). Le chanteur britannique Joe Cocker est décédé à 70 ans aux Etats-Unis

Le chanteur britannique Joe Cocker, dont la carrière s'étend sur plus de quatre décennies et qui a notamment interprété "You are so beautiful", est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé son agent lundi. Originaire de Sheffield, une ville industrielle du nord de l'Angleterre, Joe Cocker est décédé dimanche soir aux Etats-Unis. Il était "sans aucun doute le plus grand chanteur de rock/soul jamais produit par le Royaume-Uni", a commenté son agent Barrie Marshall dans un communiqué. Il avait acquis sa notoriété dès la fin des années 1960 grâce à sa reprise de "With a little help from my friends" des Beatles, morceau qu'il avait interprété de sa voix rauque lors du festival de Woodstock en août 1969. Dans un tweet, Ringo Starr, l'ancien batteur des "Fab Four", a d'ailleurs rendu hommage à son compatriote. "Adieu et que Dieu bénisse Joe Cocker, de la part d'un de ses amis. Peace and Love", a-t-il écrit. Parmi ses plus grands tubes, on compte "Night Calls", mais aussi "Up where we belong", un duo avec Jennifer Warnes qui avait fait partie de la bande originale du film "Officier et Gentleman".

