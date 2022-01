New York (AFP). Adele, diva des ventes pour le lancement de son album 25

Au moins 2,3 millions de copies du nouvel album de la chanteuse britannique Adele, "25", ont été vendues en trois jours aux Etats-Unis, du jamais vu dans l'industrie musicale en quinze ans, a rapporté lundi l'institut Nielsen Music. L'album très attendu devrait sans aucun doute battre le record du disque le plus vendu aux Etats-Unis durant la semaine de son lancement. Avec quelque 2,3 millions de copies écoulées en 72 heures, Nielsen Music a prévu que la barre des 2,41 millions d'albums sera franchie lundi soir. 2,41 millions, c'est le précédent record atteint en 2000 par "No Strings Attached" du boys band NSYNC, dans lequel chantait notamment Justin Timberlake. Le magazine spécialisé Billboard prévoit lui la vente de 2,9 millions d'albums d'Adele durant la première semaine. Premier opus de la chanteuse depuis 2011, "25" promettait de rencontrer un franc succès, mais ces premiers chiffres sont d'autant plus surprenants que les ventes d'albums ont diminué depuis les années 2000 et l'avènement de la musique en ligne. Confiante dans son succès, Adele a choisi elle de ne pas diffuser l'album et son emblématique single "Hello" sur une plateforme de streaming, un secteur en pleine expansion devenu un passage obligé pour une majorité d'artistes. Nielsen Music prévoit enfin que "25" soit l'album écoulé le plus rapidement depuis le début de son décompte méthodique des ventes hebdomadaires commencé en 1991. Outre NSYNC, Adele devrait aussi écouler plus d'albums en une semaine que le rappeur Eminem et "The Eminem Show" en 2002 ou la pop star Taylor Swift et "1989" en 2014. Alors que "21", son précédent disque, avait été le plus vendu depuis le début du 21e siècle au Royaume-Uni, Adele a également enregistré avec "25" des ventes énormes dans son pays: 538.000 copies écoulées en trois jours. Elle est ainsi en bonne position pour battre le record détenu par le groupe de rock Oasis et "Be Here Now", vendu à 696.000 exemplaires durant la semaine de sa sortie en 1997.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire