Glastonbury (Royaume-Uni) (AFP). Glastonbury: Kanye West fait le show mais ne gagne pas le coeur des festivaliers

Le rappeur américain Kanye West a offert samedi soir un show à son image, spectaculaire et mégalomane, qui a satisfait ses fans sans conquérir le public traditionnel du festival de Glastonbury, où sa programmation était décriée. Pendant une heure trente, il a livré, sous un plafond lumineux qui suréclairait la scène, un concert assez décousu avec pas moins de 30 morceaux, en commençant par "Stronger" et en se concluant avec "Gold Digger" et "All Falls Down". L'un des temps forts du concert, agrémenté d'effets pyrotechniques, a été son élévation dans une nacelle, jusqu'au niveau du toit de la scène, avant de s'avancer au-dessus de la foule. Seul sur l'avant de la scène, l'Américain de 37 ans, vêtu d'un ensemble en jeans délavé, s'est aussi attiré des applaudissements en dédiant une chanson à sa femme, la star américaine de téléréalité Kim Kardashian, enceinte de leur second enfant, avec qui il était arrivé dans l'après-midi en hélicoptère. Il a également convié sur scène Justin Vernon du groupe folk américain Bon Iver avant de brièvement reprendre "Bohemian Rhapsody" du groupe mythique Queen et de lancer au public: "Vous regardez la plus grande rock star vivante de la planète". "Je suis un grand fan de Kanye West, j'aime tout ce qu'il fait mais ce soir il a été nul", a déclaré à l'AFP Joshua, 26 ans, qui assistait à son septième Glastonbury. "Il n'a pas compris l'esprit de Glastonbury", a-t-il ajouté, dépité. "Je n'ai jamais été dans un public qui avait autant envie d'aimer une tête d'affiche et qui était si déçu", a également tweeté l'écrivaine Caitlin Moran alors que les critiques et moqueries se multipliaient sur le réseau social. Son compatriote Pharrell William avait pourtant chauffé le public avec son tube planétaire "Happy" pendant lequel il a fait monter des enfants sur scène. L'apparition samedi sur le site du festival de la chanteuse Adèle ou du chanteur de Coldplay Chris Martin avaient aussi fait espérer des invités de marque aux côtés de Kanye West dont la programmation en tête d'affiche avait été dénoncée dans une pétition diffusée sur internet. Signée par plus de 134.000 personnes, elle appelait à la déprogrammation du chanteur, en le qualifiant d'"insulte à la musique". Avec 21 Grammys et plus de 11 millions d'albums vendus rien qu'aux Etats-Unis, Kanye West est pourtant une star incontournable citée en avril par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Trois de ses six albums font partie des "500 plus grands albums de tous les temps", selon le magazine musical Rolling Stone, et un septième album, baptisé "Swish", est attendu en 2015.

