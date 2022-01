Dijon (AFP). Dijon: le conducteur a heurté des passants en plusieurs endroits de la ville

L'automobiliste, probablement un déséquilibré, qui a blessé 11 personnes dimanche soir à Dijon, a heurté des passants en plusieurs endroits de la ville, apprend-on lundi auprès de la préfecture. Vers 20 heures, la voiture a d'abord fauché quatre personnes rue Chabot-Charny à l'angle de la place Wilson, avant de se diriger rue du Transval, rue Monge, puis rue des Gondrans, blessant à nouveau 7 personnes, selon des informations du quotidien Le Bien Public, confirmées par la préfecture. "Vers 20 heures, à Dijon, un véhicule a délibérément percuté des passants, en plusieurs endroits de la ville", avait détaillé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié dans la nuit. La scène a duré près d'une demi-heure. "Neuf personnes ont été légèrement blessées et deux autres sérieusement mais leur pronostic vital ne semble pas engagé", selon une source policière. Selon les témoignages recueillis par la police, l'homme, vêtu d'une djellaba, "a crié +Allahou Akbar+ et a dit avoir agi pour les enfants de Palestine". "J'ai vu comme des pantins se désarticuler sous mes yeux", a indiqué un témoin de la scène cité par Le Bien Public, "c'était tout simplement une scène horrible". Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui doit se rendre à Dijon, tiendra une conférence de presse à 11h45 à l'hôtel de police a indiqué la préfecture. Le conducteur de la voiture, connu de la police pour des faits de droit commun remontant aux années 1990, a été interpellé au terme d'une course-poursuite et placé en garde à vue.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire