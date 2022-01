Dijon (AFP). Scènes d'apocalypse à Dijon: 13 personnes blessées par un conducteur fou

"Une scène d'apocalypse", "une scène tout simplement horrible": les témoins de la course folle d'un chauffard, probablement déséquilibré, qui a blessé 13 personnes dimanche soir à Dijon, avaient du mal à trouver les mots pour décrire l'horreur. Alors qu'un premier bilan faisait état de 11 victimes, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a revu ce chiffre à la hausse, faisant état de 13 victimes. Six d'entre elles sont toujours hospitalisées, a-t-il ajouté. Le ministre a rendu visite aux blessés au CHU de Dijon, puis aux policiers. Lors d'un bref point presse à la préfecture, il a indiqué que les motivations du chauffard n'étaient "pas établies", demandant de "ne pas tirer de conclusions hâtives" après cet acte intervenu au lendemain d'une attaque contre des policiers en Indre-et-Loire, par un homme qui avait également crié "Dieu est le plus grand", en arabe. Dimanche soir, dans le centre de Dijon, un automobiliste, probablement déséquilibré, a heurté en plusieurs endroits de la ville 13 personnes, les blessant toutes dont deux plus grièvement, mais aucun pronostic vital ne serait engagé. Lundi, les traces des chocs avaient disparu; durant la nuit, du sable avait été répandu au sol sur les taches de sang. LOR. Mais le matin on ne parlait que des événements de la veille. Selon les premiers témoignages recueillis sur place par la police, l'homme, suivi en hôpital psychiatrique et âgé d'une quarantaine d'années, vêtu d'une djellaba, a crié "Allah Akbar" (Dieu est grand) et dit avoir agi "pour les enfants de Palestine" avant d'être interpellé. C'est au même cri d'"Allah Akbar" qu'un jeune d'une vingtaine d'années, Bertrand "Bilal" Nzohabonayo, a attaqué samedi au couteau des policiers du commissariat de Joué-lès-Tours (centre-ouest), blessant trois d'entre eux avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Son frère, Brice Nzohabonayo, connu pour son engagement dans un "islamisme pur et dur", a été arrêté au Burundi, pays d'orgine des deux jeunes gens. Après ces deux drames, le président François Hollande a appelé, en Conseil des ministres, à "l'extrême vigilance des services de l'Etat". Tout en affirmant qu'il ne fallait "pas céder à la panique", le président a rappelé que la position de l'exécutif tenait en "trois mots: solidarité, vigilance et action". - 'J'ai vu comme des pantins se désarticuler' - Interrogée lundi matin par l'AFP près de la place Wilson, une femme d'une cinquantaine d'années, témoin du drame et qui n'a pas souhaité donner son identité, a parlé d'une "vraie scène d'apocalypse". "On rentrait chez nous, on a vu quatre personnes à terre complètement tétanisées, qui ne bougeaient absolument plus", a-t-elle raconté. "Des voitures ont stoppé pour porter tout de suite les premiers secours. Très vite les pompiers et le SAMU étaient sur place". "J'ai vu comme des pantins se désarticuler sous mes yeux", a relaté un autre témoin, cité par Le Bien Public. "C'était tout simplement une scène horrible", a-t-il ajouté. Le conducteur de la voiture, connu de la police pour des faits de droit commun remontant aux années 1990, a été interpellé au terme d'une course-poursuite et placé en garde à vue. La procureur de Dijon, Marie-Christine Tarare, a annoncé à l'AFP qu'elle tiendrait une conférence de presse à 14h00 au palais de justice de Dijon. A ce stade, l'enquête reste confiée au SRPJ de Dijon sans que le parquet anti-terroriste soit saisi. M. Bernard Cazeneuve a toutefois expliqué que "faire peur" était "l'objectif des terroristes" et que "l'emballement et la fébrilité seraient pour eux une première victoire". "Chacun sait en France que la menace est réelle, il faut l'anticiper pour la contrer", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas assez de mots pour dire mon effroi face à cet acte odieux qui démontre qu'aucune ville de France désormais n'est à l'abri d'attaques de fanatiques dans un contexte qui exacerbe la montée des extrémismes", a déclaré Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or, dans un communiqué. L'archevêque de Dijon, Mgr Roland Minnerath, a exprimé dans un communiqué son "indignation devant une violence aussi insensée" et souhaité que "de tels actes ne découragent pas ceux qui vivront Noël comme un appel à plus de fraternité et de paix".

