Paris (AFP). Grève des médecins: deux Français sur trois soutiennent le mouvement

Soixante -trois pour cent des Français soutiennent la grève des médecins qui commence lundi contre 36% des personnes qui y sont opposées , selon un sondage OpinionWay publié par Le Figaro. 38% des Français disent "plutôt" comprendre le mouvement des médecins "contre la politique de santé du gouvernement" et 25% le comprennent "tout à fait". En revanche, ils sont 25% à ne pas "du tout" comprendre ce mouvement des médecins et des urgentistes et 11% à "plutôt" ne pas le comprendre, selon le sondage réalisé pour Axys consultants-Le Figaro-BFM Business. Les urgentistes donnent lundi le coup d'envoi d'une semaine de grèves des professionnels de santé, avant d'être rejoints mardi par les généralistes, puis par les spécialistes. Les médecins libéraux vont faire la grève des gardes et fermeront leurs cabinets, à partir de mardi et jusqu'au 31 décembre. Les médecins libéraux dénoncent le projet de loi Santé porté par Marisol Touraine, qui doit être examiné début 2015 au Parlement et conduira, selon eux, à une "étatisation insupportable" de la médecine qui va bénéficier au secteur public. Selon le baromètre OpinionWay, 87% des personnes interrogées sont "satisfaites" de leur médecin, 13% ne l'étant pas. Cinquante-deux pour cent des sondés trouvent "acceptable" une augmentation du prix des consultations,contre 47% qui n'y sont pas favorables tandis que 1% ne se prononcent pas. Sondage réalisé par OpinonWay sur un échantillon de 1.032 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus constitué selon la méthode des quotas et interrogé en ligne du 17 au 18 novembre 2014.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire