Paris (AFP). Médecins libéraux: 58% des Français soutiennent la grève

Cinquante-huit pour cent des Français trouvent la grève des médecins justifiée, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche. Dans cette même enquête d'opinion, 20% des personnes interrogées jugent la grève "tout à fait justifiée" et 38% "plutôt justifiée". A l'inverse, 13% des Français la trouvent "pas du tout justifiée" et 29% "plutôt pas justifiée", soit un total de 42% de personnes défavorables au mouvement. Le sondage a été réalisé via un questionnaire en ligne du 30 décembre 2014 au 1er janvier 2015 auprès d'un échantillon représentatif de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Les médecins libéraux ont mené du 23 au 31 décembre une semaine de grève des gardes et de fermeture des cabinets pour protester contre le projet de loi santé, qui doit être débattu au printemps au Parlement et prévoit notamment la généralisation du tiers payant, soit une dispense d'avance de frais pour les patients. Selon eux, cette réforme conduira à une "étatisation insupportable" de la médecine qui va bénéficier au secteur public. Cabinets fermés, grève des gardes ou "guérilla" administrative passant par des refus de cartes Vitales: les médecins libéraux maintiennent la pression sur le gouvernement en ce début 2015, pour obtenir une réécriture du projet de loi santé. Plusieurs syndicats appellent à une nouvelle fermeture des cabinets, lundi et mardi (Syndicat des Médecins Libéraux, SML, ainsi que des spécialistes) ou seulement mardi (MG-France, généralistes). Les principaux syndicats appellent en outre à une grève administrative, visant notamment à remplacer une partie des télétransmissions de feuilles de soin (par carte Vitale) par un retour au papier, afin d'engorger les services de l'Assurance maladie.

