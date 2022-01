Berlin (AFP). Des failles de sécurité dans le plus grand aéroport d'Allemagne

Une enquête européenne a découvert d'importantes failles dans la sécurité de l'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne, où des armes sont passées sans encombre lors des contrôles des passagers, a rapporté dimanche un quotidien. La mauvaise formation du personnel est la principale raison de ces failles, selon une enquête secrète menée à l'instigation de l'Union européenne révélée par l'hebdomadaire Bild Am Sonntag. Les inspecteurs ont réussi, une fois sur deux, à faire passer clandestinement des armes et des substances dangereuses aux contrôles de sécurité des passagers, d'après le journal. Le rapport de l'UE a révélé une apparente incapacité des personnes chargées du contrôle à interpréter correctement les images des bagages à main passés aux rayons X. Le porte-parole de la police Christian Altenhofen a affirmé que des mesures immédiates avaient été prises pour assurer la sécurité des passagers, selon Bild Am Sonntag.

