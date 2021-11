Rouen. Après l'attentat de Berlin, le maire de Rouen fait le point sur la sécurité en ville

Après l'attentat de Berlin, qui a fait douze morts lundi soir sur le marché de Noël de la capitale allemande, le maire de Rouen (Seine-Maritime) Yvon Robert fait le point sur les questions de sécurité dans sa ville.

Pour le marché de Noël, vous aviez pris des mesures avant les événements en Allemagne...

Il ne faut pas faire de catastrophisme ! Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut prendre des précautions pour toutes les manifestations. A chaque fois, nous analysons la situation avec la Préfecture, les secours et la Police nationale pour adapter les mesures à la population, à la taille de l'événement...

Le dispositif de sécurité n'a pas changé depuis trois jours. Il a été établi après l'été, en prenant en compte les événements de Nice. Personnellement, je suis allé plusieurs fois au marché de Noël et je n'ai pas ressenti de crainte chez les gens.

Concrètement, quelles sont les mesures prises pour la protection du public aux abords du marché ?

Dans les rues autour de la Place de la Cathédrale, nous avons mis des plots en béton et des jardinières pour empêcher l'accès aux véhicules. Il y a aussi une vidéosurveillance sur tout le site avec un agent en permanence devant les écrans et des patrouilles de militaires et de la Police.

Et pour les autres sites de la ville ?

Tous les sites sont examinés. Dans certains cas, nous sommes responsables. Dans d'autres, on impose des choses. Mais le plus important c'est toujours d'anticiper et de travailler en coopération avec tout le monde.

Rouen va bientôt accueillir un grand événement avec la Coupe du monde de handball (du 12 au 20 janvier 2017). Comment s'est orchestrée la sécurité ?

Comme c'est un événement international, qui implique des athlètes et des supporters étrangers, c'est plutôt l'État qui pilote l'organisation. Nous n'avions pas à renoncer à l'organisation de l'Euro 2016 de football, je ne vois pas pourquoi on aurait dû renoncer à la Coupe du monde de hand !

Quels sont les manifestations à venir qui nécessitent une attention particulière ?

Il y aura Rouen sur Mer cet été, la Fête du ventre... Mais il n'y en a pas deux pareilles. Tous les jours il y a des rassemblements !

Sentez-vous un consensus autour des sujets de sécurité au conseil municipal ?

Il n'y a pas eu de débats sur ces sujets. C'est de la responsabilité du maire, avec les élus et les services concernés. Nous suivons cette démarche depuis longtemps, mais avec le contexte nous avons renforcé notre attention. Il faut être plus intelligents que les terroristes.

