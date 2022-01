Mont-St-Aignan : les Zadistes de la Ferme des Bouillons expulsés ?

En 2012, Immochan, filière immobilière d'Auchan, rachète le terrain, ses trois maisons et ses huit bâtiments pour construire dessus. Des militants écologistes s'y refusent et se mettent à occuper le terrain, y pratiquant l'agriculture biologique et constituant une véritable ferme. Chaque année, ils organisent même un festival, La Tambouille, sur le site occupé.

Mais en 2013, une ordonnance d'expulsion sans délai est prononcée par le tribunal de grande instance. La mairie de Mont-SAint-Aignan accorde alors un sursis aux occupants en classant le site en zone naturelle protégée et empêchant ainsi toute construction dessus.

Mais l'ordonnance vient d'être confirmée par la cour d'appel de Rouen. Les militants, eux, n'entendent pas déserter les lieux et veulent racheter la ferme.

