Moscou (AFP). Russie: Poutine assure que la crise économique durera deux ans maximum

Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que la Russie, qui traverse sa plus sévère crise monétaire depuis 1998, renouera avec la croissance dans le pire des cas dans deux ans. Une sortie de crise est "inévitable", en premier lieu parce que l'économie mondiale continue de croître, a expliqué le président en ouvrant sa conférence de presse annuelle devant plus d'un millier de journalistes. Il a jugé "adéquates" les mesures prises par le gouvernement et la banque centrale face à la crise.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire