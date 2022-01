Paris (AFP). L'UMP démet de ses fonctions une secrétaire nationale liée à l'extrême droite

L'UMP a démis de ses fonctions une secrétaire nationale, Fatima Allaoui, car celle-ci était également adhérente depuis un mois d'un petit parti d'extrême droite allié au FN, le Siel, a indiqué le parti lundi dans un communiqué. "Mme Allaoui, conseillère régionale UMP de Languedoc-Roussillon (), a admis avoir adhéré il y a un mois à un parti d'extrême droite. Dans ces conditions, sa responsabilité de secrétaire nationale lui est retirée", indique Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée de l'UMP. Quelques instants plus tard, NKM a twitté les mots suivants: "Confiance trahie par Fatima Allaoui. Aucun rapprochement avec l'extrême droite ne sera toléré". Mme Allaoui faisait partie d'un train de nominations dévoilé par l'UMP vendredi. "J'ai proposé cette jeune femme. J'ai trouvé qu'elle avait un parcours de qualité. C'est une jeune femme qui avait à la fois des compétences, conseillère régionale de Languedoc-Roussillon, et par ailleurs un parcours issu de la diversité, et je souhaite promouvoir dans l'organigramme du parti des personnes au profil différent", avait indiqué la numéro deux du parti dans la matinée. Elle avait précisé n'être "absolument pas" au courant de l'appartenance de la jeune femme au Siel, une information révélée par Libération dimanche soir sur son site. Mme Allaoui n'a pu être jointe par l'AFP. A Libération, elle a expliqué avoir "fait une crise d'adolescence politique". Elle aurait "demandé leur soutien" au Siel "par désespoir de cause et pour augmenter (ses) chances d'être élue", selon le quotidien. De son côté, le président du Siel, Karim Ouchikh, a affirmé à l'AFP que Mme Allaoui avait adhéré à son microparti "il y a 30 jours, par internet", Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, avait affirmé samedi, devant quelque 600 cadres du parti, qu'il n'accepterait "jamais aucun accord avec le FN, ni local, ni régional, ni national. Ceux qui se laisseraient aller à de tels accords, ils devront quitter le parti, ou on les en fera partir".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire