Sortir dans le Calvados : mardi 16 décembre

A l'occasion des fêtes de fin d'année, venez dévouvrir Norkito, le spectacle jeune public créé par le groupe normand Norka, ce mercredi à la médiathèque de Bayeux. Un conte musical dans lequel le héros est un crapaud cherchant désespérément à séduire une princesse. Le conte musical Norkito c'est demain à 15h30 à la médiathèque de Bayeux. L'entrée est gratuite.



Vendredi, de 16h30 à 19h, des animations de Noël auront lieu à la MJC de Venoix. Venez visiter le marché de Noël et pour les enfants un manège et des tours de quad seront diponibles.



Vendredi et tout ce week-end à Bayeux, un village de Noël est organisé pour rencontrer producteurs et commerçants locaux. Vous pourrez aussi déguster crêpes, marrons et vin chaud. Chorales et artistes de rues animeront cet espace convivial et festif. L'entrée est libre.