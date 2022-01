Åre (Suède) (AFP). Ski: Maze, plus forte que la fatigue en géant à Äre

Tina Maze a surmonté la fatigue du voyage transatlantique pour gagner le slalom géant d'Äre, sa 26e victoire en Coupe du monde de ski alpin, la 13e dans sa discipline de prédilection. La Slovène, double championne olympique de Sotchi (descente/géant), s'est réveillée en seconde manche, après avoir signé le 7e chrono sur le premier parcours. Au final, elle a devancé de 20/100e la jeune Suédoise Sara Hector, à son premier podium sur le circuit majeur, et l'Autrichienne Eva-Maria Brem, scratch de la première manche, a pris la 3e place, à 28/100e. "Avec le jetlag, j'étais un peu fatiguée. C'est pour ça que je plaisante en disant que j'ai pris un peu de café entre les deux manches. Je suis vraiment surprise", a expliqué Maze. "Je pensais que j'étais hors du coup. J'ai eu une bonne réaction en attaquant. Je voulais un peu risquer, mais pas trop, et c'est toujours difficile de trouver cet équilibre", a-t-elle ajouté. "Un peu risquer, mais pas trop": c'est son programme cette saison, alors qu'elle possède désormais 177 points d'avance au général sur l'Autrichienne Anna Fenninger, détentrice du gros Globe et sixième vendredi. Victorieuse mi-novembre en slalom, à Levi (Finlande), puis de la première descente de Lake Louise (Canada) il y a une semaine, troisième en super-G, toujours dans l'Ouest canadien, Maze n'a pas de point faible. - Dernier mur - C'est en fait dans le dernier mur du second parcours que Maze, freinée par une faute à mi-parcours, a fait la différence, grâce à sa puissance. Durant l'été, elle a beaucoup travaillé cet aspect avec son compagnon, Andrea Massi, et son nouvel entraîneur, Valerio Ghidoni. "J'étais surprise de mon chrono de la première manche, tellement rapide avec peu de virages marqués. La pression était en fait moins forte qu'à Aspen (pour son premier succès en Coupe du monde, ndlr). Aspen, c'était une aussi une libération pour moi", a expliqué Brem. A 26 ans, la Tyrolienne a changé de dimension, avec un 5e podium sur les six derniers géants de Coupe du monde. Hector, 22 ans, a finalement réjoui ceux qui la considéraient au temps de ses années en juniors comme l'héritière d'Anja Pärson. Le "Top 7" est regroupé dans un écart de seulement 41/100e, avec les Italiennes Federica Brignone (4e) et Nadia Fanchini (5e), au pied du podium à 31 et 35/100e de Maze. Première Française, Anémone Marmottan a pris la huitième place, à 89/100e, gagnant deux rangs par rapport à la première manche. La championne du monde Tessa Worley (15e) et Taina Barioz (17e) ont progressé pour leur part de neuf et huit places d'une manche à l'autre. Barioz a été la plus rapide sur le dernier tronçon de la seconde manche, plus vite même que Maze.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire