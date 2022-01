Un programme d'animations, concocté par les services municipaux et la Fédération Commerciale Artisanale et Industrielle du Bassin d’Argentan, est proposé afin d’égayer le cœur de ville, de divertir les promeneurs et de faire patienter les enfants jusqu’au jour J. Un jeu de piste sera organisé par certains commerçants d’Argentan qui auront créé une anomalie dans leurs vitrines. Les participants devront repérer toutes les anomalies pour participer au tirage au sort et gagner des bons d’achats à valoir chez les commerçants.



Programme complet ICI



Ecoutez, Joël Lecointre, Président de la FCAI.

Le Noël Argentanais Impossible de lire le son.