Flers organise son marché de Noël

Cette année, quatre espaces sont réservés aux exposants et aux visiteurs avec le village des artisans soit 22 cottages, le marché couvert pour les producteurs du terroir, le chapiteau abritant les associations et celui réservé aux animations avec la médiathèque, le musée du château et le studio photo du Père Noël.



Des nouveautés sont programmées, avec notamment une semi-nocturne le samedi jusqu'à 20h.



Les deux jours, de nombreuses animations sont prévues avant le final du dimanche et un spectacle lumineux.



Les commerces de Flers sont ouverts ce dimanche 14 décembre.



Pratique : samedi de 10h à 20h / dimanche de 10h à 18h, place Saint-Germain.



Ecoutez, Subay Sahin, Maire adjoint.

Marché de Noël à Flers Impossible de lire le son.