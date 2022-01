Queen Elizabeth : l'escale événement à Cherbourg !

Pour marquer la dernière escale de l'année 2010, Cherbourg accueille le Queen Elizabeth mardi 30 novembre. Et le dernier né de la Cunard devrait susciter l'événement puisque c'est la première fois qu'il touche le sol français.

Baptisé le 11 octobre dernier à Southampton en présence de la reine d'Angleterre, il rencontre déjà un gros succès. Pour sa croisière inaugurale, les billets se sont arrachés en 29 minutes. Logique puisque les chantiers italiens qui l'ont bâti ont misé sur le raffinement et l'élégance. De quoi satisfaire les amateurs de croisière.

Et il y a de quoi. Imaginez un peu... Long de 290 mètres et doté de plus de 1 000 membres d'équipage, il recèle de plusieurs restaurants, d'un théâtre, d'une bibliothèque, d'une piscine, d'un centre de fitness et même d'un jardin d'hiver.

Autant d'atouts qui devraient plaire au public attendu au Quai de France. D'ailleurs, même l'évêque, monseigneur Lalanne fait le déplacement pour baptiser le mastodonte. Preuve encore une fois des liens étroits qui unissent le Cotentin et la Cunard depuis maintenant plus de 150 ans.

Pratique : le Queen Elizabeth à découvrir mardi 30 novembre entre 8h et 18h au Quai de France à Cherbourg.