Cherbourg se décarcasse pour une double escale événement

L'événement ce week-end à Cherbourg, c'est la double escale du Celebrity Constellation et du Kristina Katarina prévue dimanche 5 septembre au Quai de France. Des milliers de croisièristes sont attendus en ville. Et pour marquer le coup, une centaine de commerçants ouvriront leurs boutiques et plusieurs animations seront organisées. La ville fait le maximum pour séduire les touristes et attirer les cotentinois en lançant une deuxième édition de Fête'z escale.

Bonus AUDIO / Le point avec Rémi Lefranc, président de la commission commerce à la CCI de Cherbourg...