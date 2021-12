Une semaine tout juste après l'escale du Thomson Dream, Cherbourg accueille le Celebrity Eclipse mardi 2 novembre.

Un beau paquebot capable d'accueillir plus de 2 800 passagers et qui passe dans le Nord Cotentin dans le cadre d'une croisière transatlantique entre l'Angleterre et Miami.

Avis aux amateurs, le paquebot fera escale entre 7h et 18h mardi 2 novembre au Quai de France à Cherbourg.