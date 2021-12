Sortir dans le Calvados : jeudi 11 décembre

Ce samedi, c'est le marché de Noël de Balleroy, organisé par l'APE les P'tites Canailles. Vous y trouverez des produits artisanaux, des produits du terroir, des confections et des décorations de Noël faites par les enfants des écoles. Rendez-vous samedi de 10h à 17h, à la salle des fêtes.



Après la tournée des années 80, découvrez la tournée événement des plus grandes stars de l'humour. Avec la présence de Jean-Marie Bigard, Popeck ou encore Jean-Yves Lafesse et bien d'autres. Ils revisitent l'histoire de l'humour à travers leurs meilleurs sketches et de nombreuses surprises. C'est ce samedi à 20h au Zénith de Caen. Remportez vos places pour y assister sur Tendance Ouest dans le Jeu du Réveil avec Wilfried.



Pour vous réchauffer cet hiver, découvrez une nouvelle boutique à Caen ouverte depuis la mi-novembre. Un salon de thé dédié à la culture manga. Yashiro Manga à découvrir 5 rue Guillaume Le Conquérant à Caen. C'est ouvert 7J/7 de 10h à 20h et à partir de 12h le dimanche. Toutes leurs promotions en cours sont à retrouver sur leur page Facebook.