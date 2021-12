Sao Paulo (AFP). Brésil: Pelé n'a pas eu peur de mourir et quitte l'hôpital souriant

Non, il n'a "pas eu peur de mourir": Pelé, 74 ans, souriant, a enfin quitté mardi l'hôpital où il était soigné depuis 15 jours pour une complication rénale qui inquiétait le Brésil et le monde entier. "Je suis prêt pour les jeux Olympiques" de Rio en 2016, a plaisanté le "roi Pelé", trois fois champion du monde et ancien ministre des Sports de son pays, lors d'une conférence de presse aux côtés de ses médecins, juste avant de sortir de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La légende du foot avait quitté les soins intensifs il y a une semaine, après cinq jours qui avaient alarmé le Brésil et la planète alors qu'il avait été placé temporairement sous dialyse. Des dizaines de journalistes montaient la garde devant l'hôpital, l'un des plus réputés du Brésil. - Bonne humeur et jeu de mot - "Je n'ai pas eu peur de mourir car je suis un homme à trois c?urs", a glissé Pelé, une allusion à sa ville natale "Tres coraçoes" (Trois c?urs), dans l'Etat du Minas Gerais (sud-est du Brésil). Plus maigre et plus pâle, la star "devra passer par une période de réhabilitation" pour récupérer la masse musculaire qu'il a perdue à force de rester couché, a indiqué l'un de ses médecins Fabio Nasri. "Il va devoir rester tranquille pendant une dizaine de jours et faire ensuite de la physiothérapie pour se soumettre à de nouvelles évaluations", a souligné Nasri. Pelé n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré. "O Rei" a assuré que les problèmes de santé sont nouveaux dans sa vie et qu'il doit faire avec. "Je n'avais jamais ressenti cela et ça a coïncidé avec une période compliquée pour moi. J'ai eu l'opération du fémur (novembre 2012), j'ai eu les problèmes de calculs rénaux. Je me suis dit +Oh là, comment est-ce que Dieu m'oublie+", a-t-il confié, ajoutant avoir pensé à Michael Schumacher. L'éternel numéro 10 du Santos avait été opéré de calculs rénaux le 13 novembre à l'hôpital Albert Einstein puis était sorti quelques jours plus tard. Mais il avait dû être hospitalisé à nouveau le 24 en raison d'une infection urinaire. Accompagné de sa fiancée d'origine japonaise Marcia Aoki, Pelé a remercié pour tous les messages de soutien qu'il a reçus pendant son hospitalisation. - Foot et musique pour tuer le temps - Dans sa chambre d'hôpital, quand il allait mieux, deux passions l'ont aidé à faire passer le temps: le foot et la musique. "J'ai écrit quelques paroles de chansons, et j'en ai fait une encore secrète pour les jeux Olympiques", a-t-il glissé malicieusement dans une vidéo de remerciements, la semaine dernière, où on le voit gratter sa guitare. Ancien joueur du club Santos et du Cosmos aux Etats-Unis, il a profité de son repos forcé pour regarder à la télévision les derniers matches du championnat brésilien, où le centenaire Palmeiras - qui n'est pas son équipe - a transpiré pour rester en première division. "J'ai été très ému de voir les supporters du Palmeiras souffrir, ça a été un week-end où je ne me suis pas ennuyé", a-t-il glissé. Le joueur est célébré comme l'un des meilleurs footballeurs, voire le meilleur de tous les temps. Il a marqué 1.281 buts en 1.363 matches au cours d'une carrière qui s'est étendue des années 1950 aux années 1970. "Pelé c'est +LE+ footballeur de l'Histoire, et ce serait bien qu'il reste encore très longtemps avec nous", a d'ailleurs commenté Michel Platini, président de l'UEFA et autre gloire du ballon rond, mardi sur la radio française Europe 1. Né le 23 octobre 1940 dans un foyer modeste du Minas Gerais, Pelé a gagné trois titres mondiaux avec la sélection brésilienne en 1958 (alors qu'il n'avait que 17 ans), en 1962 et en 1970. Il a passé presque toute sa carrière au club de Santos (1956-1974), avant de terminer au Cosmos de New York (1975-1977).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire