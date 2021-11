Sao Paulo (AFP). Pelé va mieux mais reste sous assistance rénale

La légende du football brésilien, Pelé, 74 ans, hospitalisé depuis lundi pour une infection urinaire à Sao Paulo, "va mieux" mais reste sous assistance rénale en unité de soins intensifs, ont indiqué vendredi ses médecins. Son état demeure néanmoins préoccupant: le traitement initial aux antibiotiques n'a pas suffi, ses fonctions rénales sont au moins temporairement altérées, ce qui entraîne des risques d'infection grave pouvant affecter d'autres fonctions vitales. - Comment se porte le roi Pelé? "Le patient Edson Arantes do Nascimento (Pelé) va mieux () et reste en soins intensifs. Il reste en traitement provisoire d'assistance rénale (hémodiafiltration veineuse), lucide, sans aide respiratoire", ont indiqué vendredi matin les médecins de l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo. Mercredi, l'hôpital avait indiqué que Pelé suivait un traitement antibiotique par intraveineuses et que son état était "stable". Jeudi, son état a empiré. Le triple champion du monde a présenté un cadre "clinique instable" qui a motivé son transfert dans une "unité de soins intensifs". Dans la soirée, son état présentait une "amélioration". Mais il aurait empiré à un moment en pleine nuit, selon certains médias brésiliens, le site d'informations G1 du journal Globo parlant d'un "état délicat". L?hémofiltration à laquelle est soumis Pelé est, comme la dialyse, une méthode d'épuration extra-rénale. En clair, les reins ne filtrent plus d'eux-mêmes toute ou partie des impuretés du sang. C'est la machine à laquelle il est branché qui remplit artificiellement cette fonction. Cela entraîne des risques d'infection pouvant aller jusqu'à la "sepsis", ou septicémie: en langage commun une infection généralisée pouvant entraîner une élévation de la pression artérielle et une insuffisance respiratoire grave susceptibles d'entraîner la mort dans les cas les plus sévères. - Info ou intox? Le quotidien Folha de Sao Paulo affirme vendredi, sans citer de sources, que Pelé a présenté jeudi des signaux de sepsis. Il précise que le président de l'hôpital Albert-Einstein, Claudio Lottemberg, avait écarté jeudi ce diagnostic, tout en soulignant ne pas avoir l'autorisation de la famille de Pelé pour fournir plus d'informations. Le fait que Pelé n'ait pas besoin à ce stade d'assistance respiratoire semble confirmer la version du président de l'hôpital. Le communication de Pelé a néanmoins jeté le trouble jeudi soir, en raison de contradictions avec la version des médecins. Dans une série de messages rassurants sur son compte Twitter, l'ancien joueur a juré à ses fans qu'il allait "bien" et n'avait "Dieu merci, rien de grave". Mais il a formellement démenti se trouver en unité de soins intensifs. Il a affirmé avoir simplement été transféré dans une autre chambre pour des raisons strictement liées à la garantie de son "intimité". Les communiqués médicaux parlent pourtant bien d'"unité de soins intensifs". Question: qui gère la communication de Pelé? L'ancien attaquant lui-même? Sa famille? Ou l'agence "Legends 10, propriétaire des droits d'image de "la légende du football mondial". Pelé s'est converti après la fin de sa carrière en icône publicitaire aux multiples engagements. Pendant la Coupe du monde au Brésil, il apparaissait dans une publicité de la compagnie d'aviation Emirates au côté de Cristiano Ronaldo. Dans les propos qui lui ont été attribués jeudi soir, Pelé se disait d'ailleurs "pressé d'entamer la nouvelle année avec une santé retrouvée et de multiples voyages internationaux au programme". Selon le quotidien sportif Lance son hospitalisation a entraîné l'annulation d'une cérémonie au cours de laquelle il devait recevoir lundi le titre de docteur honoris causa de l'Université métropolitaine de Santos, la ville de l'Etat de Sao Paulo où il vit et a effectué pratiquement toute sa carrière de joueur. - Comment le Brésil réagit-il?

