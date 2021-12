Miss Nord Pas-de-Calais a été élue samedi soir à Orléans Miss France 2015, devançant Miss Tahiti, sa première dauphine, et Miss Côte d'Azur, 2e dauphine. Les Miss Aquitaine et Alsace ont été couronnées respectivement 3e et 4e dauphines, au terme du vote des téléspectateurs lors du 68e concours Miss France. La nouvelle Miss France, Camille Cerf, 20 ans, succède à Flora Coquerel.

