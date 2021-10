Nanterre (AFP). La starlette Nabilla jugée pour avoir tenté de poignardé son compagnon

Convoquée à 9H30 devant le tribunal correctionnel de Nanterre, la plantureuse Franco-Suisse de 24 ans dont les frasques et les six semaines passées derrière les barreaux ont fait le bonheur de la presse people comparaîtra libre, sous contrôle judiciaire.

Elle devra répondre de deux épisodes de "violences volontaires aggravées" sur son conjoint: en novembre 2014, un coup porté au thorax, qui avait valu à la starlette une retentissante garde à vue. Mais aussi une blessure au dos par une lame, trois mois plus tôt, dans le sud de la France.

Thomas Vergara, 29 ans, devrait être présent. Mais point de confrontation houleuse à attendre des deux "people": s'il est toujours partie civile dans le dossier, le playboy à l'accent chantant a depuis longtemps "pardonné à la femme qu'il aime", répète son avocat Me Thierry Fradet, et le couple s'épanche à l'envi sur les réseaux sociaux.

Nabilla Benattia et Thomas Vergara ? Elle est décrite fragile et impulsive. Lui, jaloux et possessif. Eux dépeignent une idylle fusionnelle et tumultueuse depuis leur rencontre en 2013 sur le tournage des "Anges de la téléréalité", idylle un temps vécue en direct dans "Allô Nabilla", émission de NRJ12 dédiée à son entière gloire.

Des amours sur fond, pour lui, de cocaïne; pour elle, de notoriété brutale pour son expression "Allô, non mais allô quoi!" lâchée dans les "Anges", entre rejet et fascination.

- "Sur ta chaise en culotte" -

Le 5 novembre 2014, la starlette, devenue chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste", se trémousse en body échancré sur le plateau de l'émission de D8. Vergara s'emporte par texto: "Tu fais quoi sérieux, on te voit en train d'allumer Hanouna, de danser sur ta chaise en culotte, pratiquement à poil..."

La dispute repart de plus belle le lendemain soir. Le couple rentre à l'appart-hôtel de Boulogne-Billancourt qu'il occupe le temps des tournages de Nabilla. Le ton monte, les deux en viennent aux mains et Vergara reçoit un coup de couteau de cuisine en plein thorax. Hospitalisé, il écope de 10 jours d'interruption totale de travail.

La starlette assure d'abord que le couple a été agressé devant l'hôtel. Puis raconte aux enquêteurs sceptiques que Vergara s'est blessé seul dans la dispute. Lui maintient qu'elle a porté le coup sans le vouloir. Ces derniers jours enfin, dans les médias et dans son livre "Trop vite" (éd. Robert Laffont), la starlette a reconnu l'avoir blessé involontairement: "Pendant qu'il tentait de me maîtriser", écrit-elle, "le coup est parti".

Pas crédible, selon l'accusation, qui voit là un geste parfaitement volontaire.

Mise en examen pour "tentative de meurtre" - finalement requalifiée en "violences volontaires aggravées" -, elle passe près de six semaines en détention provisoire. Lorsqu'elle quitte la maison d'arrêt, son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec Vergara et de quitter la France - obligations dont elle s'est largement affranchie.

Le tribunal se penchera aussi sur des faits survenus en août 2014 dans les Bouches-du-Rhône. Thomas Vergara, blessé au dos à l'arme blanche, avait alors assuré être tombé, déstabilisé par son chien, sur un couteau à barbecue qui séchait sur un muret. Les enquêteurs soupçonnent Nabilla de l'avoir agressé: elle réfute.

Nabilla Benattia encourt sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende. "Elle est consciente de l'importance du moment judiciaire et va s'y préparer pour apporter les réponses attendues par les juges", assure Me Christian Saint-Palais, qui la défend avec Me Martin Desrues.

Le tribunal devrait rendre son jugement dans la journée. La starlette espère à l'issue "retrouver une liberté", écrit-elle, "pas cinquante pour cent, comme avec un bracelet à la patte".