Kaboul (AFP). Yémen: Chuck Hagel confirme la mort de l'otage américain Luke Somers

Le secrétaire à la Défense américain Chuck Hagel a confirmé samedi la mort du photojournaliste américain Luke Somers, kidnappé il y a plus d'un an au Yémen, au cours d'une opération pour le libérer. "Les forces spéciales américaines ont mené une mission au Yémen afin de libérer un citoyen américain, Luke Somers, et tout autre citoyen étranger tenu en captivité avec lui par les terroristes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). Mais M. Somers et un second citoyen non-américain qui était captif avec lui ont été assassinés par les terroristes de l'Aqpa au cours de cette opération", a déclaré dans un communiqué M. Hagel qui fait actuellement une visite en Afghanistan.

