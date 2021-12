Sanaa (AFP). Mort d'otages au Yémen: Al-Qaïda accuse Obama et profère de nouvelles menaces

Al-Qaïda a affirmé que le président Barack Obama portait l'entière responsabilité de la mort de deux otages américain et sud-africain lors d'une opération commando ratée au Yémen et a proféré de nouvelles menaces dans une vidéo mise en ligne jeudi. Dénonçant la politique américaine à l'égard de la "nation musulmane", Nasser Al-Ansi, responsable d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), a affirmé que "la vie de tous les Américains est en danger, qu'ils soient à l'intérieur ou l'extérieur des Etats-Unis, aussi bien dans les airs, sur terre et en mer". Revenant sur l'opération commando ratée des Etats-Unis samedi dans le sud-est du Yémen, il a accusé Barack Obama d'avoir "pris la mauvaise décision, considérée comme la signature de l'arrêt de mort de son concitoyen" Luke Somers, mais aussi celle de l'otage sud-africain Pierre Korkie. Les deux otages ont trouvé la mort lors d'une action militaire lancée à la veille de l'expiration d'un ultimatum de trois jours fixé par Aqpa qui menaçait d'exécuter le captif américain si les Etats-Unis ne répondaient pas à des exigences du groupe. Rappelant cet ultimatum, Nasser Al-Ansi a déclaré que le président Obama avait ordonné l'assaut "malgré notre avertissement selon lequel il ne devrait commettre aucune bêtise". "Mais il n'a rien fait pour éviter la mort de l'otage" américain et "au contraire, c'est lui qui a pris la décision de mort", a-t-il ajouté, qualifiant de "sauvage" l'opération militaire qui a coûté la vie "à son concitoyen et à celle de l'autre otage, le Sud-Africain, au sujet duquel des négociations pour sa libération étaient en cours". Peu après l'assaut manqué, Barack Obama avait affirmé avoir "autorisé cette opération de sauvetage () en coopération avec le gouvernement yéménite" à la suite d'"informations indiquant que la vie de Luke était en danger immédiat". "Obama a pris une décision qui a fait que les choses ont pris une tournure totalement différente de ce que nous voulions", a commenté le dirigeant d'Aqpa. "Il aurait pu éviter à l'otage ce sort (la mort) qui a été la conséquence inéluctable de la solution militaire", a-t-il accusé. S'adressant aux Américains, Nasser Al-Ansi a lancé: "vous rendez-vous compte du sort que vous réserve votre gouvernement avec ses politiques hostiles et la poursuite de la guerre contre la nation musulmane? Votre nation pourra-t-elle rêver de sécurité alors que notre nation vit une telle situation? Vous ne pourrez rêver de sécurité que lorsque la sécurité sera pour nous une réalité en Palestine et dans tous les pays musulmans".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire