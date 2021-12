Sanaa (AFP). Al-Qaïda tient Obama pour responsable de la mort de deux otages au Yémen

Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a affirmé que le président Barack Obama portait l'entière responsabilité de la mort de deux otages américain et sud-africain lors d'une opération militaire ratée samedi au Yémen, dans une vidéo mise en ligne jeudi. "Obama a pris la mauvaise décision, considérée comme la signature de l'arrêt de mort de son concitoyen" Luke Somers, mais aussi celle de l'otage sud-africain Pierre Korkie, a accusé Nasser Al-Ansi, responsable d'Aqpa, dans cette vidéo. Les deux otages ont trouvé la mort lors d'une opération ratée de commandos américains samedi dans le sud-est du Yémen, à la veille de l'expiration d'un ultimatum de trois jours fixé par Aqpa qui menaçait d'exécuter le captif américain si les Etats-Unis ne répondaient pas à des exigences non précisées du groupe. Rappelant cet ultimatum, Nasser Al-Ansi a déclaré que le président Obama avait ordonné l'assaut "malgré notre avertissement selon lequel il ne devrait commettre aucune bêtise". "Mais il n'a rien fait pour éviter la mort de l'otage" américain et "au contraire, c'est lui qui a pris la décision de mort", a-t-il ajouté, qualifiant de "sauvage" l'opération militaire qui a coûté la vie "de son concitoyen et de celle de l'autre otage, le Sud-Africain, au sujet duquel des négociations étaient en cours pour le libérer". Peu après l'assaut manqué, Barack Obama avait affirmé avoir "autorisé cette opération de sauvetage () en coopération avec le gouvernement yéménite" à la suite d'"informations indiquant que la vie de Luke était en danger immédiat".

