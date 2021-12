Sortir dans l'Orne : mardi 9 décembre

Le prochain rendez-vous au Quai des Arts à Argentan c'est ce soir. L'affaire de la rue de Lourcine, c'est une pièce de théâtre d'Eugène Labiche reprise par la compagnie Le Chat Foin. C'est ce mardi soir à 20h30. L'entrée varie entre 6 et 12€.



C'est inédit à Alençon, ce week-end, avec le soutient de la ville, se déroule la première édition du Riding Christmas Contest. A noter également la présence de "L'homme qui murmure aux oreilles des oiseaux" le rider Lamine Fathi et la démo samedi soir du team X-Tension. L'entrée est gratuite.



A Sées le Marché de Noël se tiendra aux anciennes halles dès vendredi à 15h suivi de la parade de Noël. La traditionnelle Foire aux dindes, exposition et vente de produits régionaux, et sa dinde au pot investiront la Place de la 2e DB ce samedi. Sont également prévus le 10km de Sées et une bourse aux jouets.