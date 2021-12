Sortir dans le Calvados : lundi 8 décembre

La nuit de la danse c'est ce jeudi à Caen. Au programme stages et spectacles de danse sous chapiteau, place Champlain. Les compagnies de danse locales seront également de la partie. L'entrée est libre.



Le rando raid du Père Noël est organisé par l'association des P'tits Suisses Normands à Falaise. C'est ce samedi, il existe plusieurs parcours chronométrés de course d'orientation pour les plus sportifs. Inscriptions sur raidperenoel.eklablog.fr



Tout ce week-end se tient le marché de Noël de Villers-sur-Mer. Vivez la magie de Noël avec l'artisanat d'art, la peinture, la broderie, la décoration, les livres et les gourmandises. Découvrez également un stand de pain d'épice et vin chaud et un espace ludique pour les enfants avec de grands jeux en bois et des coloriages. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h.