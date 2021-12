Sortir dans le Calvados : mardi 9 décembre

Ce jeudi Le BBC, la scène de musiques actuelles d'Hérouville Saint Clair, organise la deuxième édition de la soirée Kollektif. Une soirée jazz avec le meilleur de la scène régionale. La deuxième édition de la soirée Kollektif c'est ce jeudi au BBC. Tarif 10e toutes les infos sur tendanceouest.com



Vendredi soir, venez assistez au concert de Christine & The Queens dans la salle du Cargö. Elle vous présentera son premier album «Chaleur Humaine» sorti cet été. Elle sera accompagnée de musiciens et de danseurs. C'est à 20h30. Tarif entre 20 et 26€.



Comme chaque année, à Caen, les commerçants habillent les rues avec des sapins, lumières et décorations dans leurs vitrines. L’association des commerçants proposent que tous les commerçants adhérents ou non ainsi que tous les caennais qui le souhaitent illuminent Caen. Alors à vos guirlandes lumineuses et autres décorations pour mettre Caen en lumière.