Sortir dans la Manche : mardi 9 décembre

Le Creuset de la danse à Saint-Lô vous invite à ses portes ouvertes pour vous faire découvrir l'envers du décor. Cours de classique, jazz, contemporain, enfants et adultes, n'hésitez pas à venir les rencontrer. Rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi et samedi à la Maison des asssociations.



La folie du shopping, l'association des commerçants d'Avranches, organise des animations pour les fêtes de fin d'année. Pour faire plaisir à vos proches pensez aux chèques cadeaux à dépenser dans les magasins adhérents. Plus d'infos sur avranchescommerces.fr



Et jusqu'au 24 décembre, Granville fête Noël. L'association des commerçants Granvillais et la mairie organise de nombreuses animations et surprises qui enchanteront les petits et les grands. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-granville.fr