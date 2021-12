Jérusalem (AFP). Israël: Netanyahu appelle à des élections anticipées

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé mardi à des élections législatives anticipées en Israël après avoir limogé deux ministres importants, des centristes opposés à une partie de sa politique. M. Netanyahu a démis de leurs fonctions le ministre des Finances Yaïr Lapid, figure du centre-droit, et la ministre de la Justice Tzipi Livni, qui incarne le centre-gauche. Il a déclaré vouloir une dissolution du Parlement "au plus vite" pour des élections anticipées qui pourraient se tenir début 2015. "Au cours des dernières semaines, M. Lapid et Mme Livni ont rudement attaqué le gouvernement que je dirige (). Je ne tolèrerai aucune opposition au sein de mon gouvernement", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre qui, selon les experts, pourrait former à l'issue d'élections législatives anticipées un gouvernement plus à droite en s'alliant avec les partis nationalistes et religieux. La Knesset, le Parlement israélien, commencera mercredi à examiner un projet de loi de dissolution. La procédure pourrait s'achever le jour même ou lundi, selon la radio publique. L'opposition de gauche avait proposé cette dissolution dans l'espoir de faire tomber le gouvernement trois ans avant la fin de la législature. Elle devrait maintenant être rejointe par la majorité elle-même. Une coalition gouvernementale plus à droite pourrait rendre encore plus vains les efforts pour une reprise des négociations sur le processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2000 malgré des tentatives américaines de relance, dont la dernière a échoué au printemps.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire