Jérusalem (AFP). Netanyahu assuré d'une majorité claire pour former le gouvernement

Benjamin Netanyahu était assuré lundi d'une claire majorité de droite parmi les 120 députés du nouveau Parlement pour former le prochain gouvernement israélien, a indiqué la présidence. Au moins 67 parlementaires sur un total de 120 ont soutenu le Premier ministre sortant auprès du président Reuven Rivlin pour qu'il le charge de former le nouveau gouvernement, a dit le porte-parole de la présidence Jason Pearlman. Le président invitera mercredi soir M. Netanyahu, en poste depuis 2009, pour le charger officiellement de la formation du gouvernement, a dit M. Pearlman. M. Netanyahu a rallié le soutien des députés de son parti de droite (le Likoud), des deux partis nationalistes (Foyer juif, Israël Beiteinou), de deux formations ultra-orthodoxes (Shass et Liste Unifiée de la Torah) et du parti de centre droit Koulanou.

