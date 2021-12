Sao Paulo (AFP). Brésil: Pelé va mieux, sort des soins intensifs et veut sa guitare

Cinq jours après avoir alarmé le monde entier sur son état de santé, la légende du football brésilien, Pelé, 74 ans, va mieux. Il a quitté mardi les soins intensifs et aurait même déjà demandé sa guitare pour jouer. "Le patient Edson Arantes do Nascimento (Pelé) se porte mieux () et marche dans sa chambre. Il n'a pas été nécessaire de revenir à une assistance rénale et il est maintenant en soins semi-intensifs", a annoncé l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo où il avait été admis jeudi. "Une autre évaluation de la fonction du rein sera faite demain (mercredi) tôt () Pelé est lucide et s'alimente bien, a de bonnes conditions hémodynamiques et respiratoires. Il reçoit des antibiotiques par voie intraveineuse", ajoute le communiqué sur l'état de santé de l'icône du ballon rond. Un nouveau bulletin sera diffusé mercredi. - Jouer de la guitare - Non seulement Pelé a marché dans sa chambre mardi, mais selon le site spécialisé Globo Esporte, Pelé a même demandé une guitare pour jouer et passer le temps. L'éternel "numéro 10", a entamé mardi sa troisième journée sans assistance rénale. Il n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore en activité, quand il avait eu une côte cassée pendant un match, ce qui avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré, a expliqué récemment son agent, José Fornos, alias Pepito, à l'AFP. L'état de santé du "roi Pelé" avait inquiété depuis jeudi dernier quand l'hôpital, où il avait été admis trois jours plus tôt pour une infection urinaire, avait indiqué qu'il se trouvait dans "un état clinique instable". Il avait alors été transféré dans une unité de soins spécialisés, intermédiaire avant les soins intensifs, puis en soins intensifs pour être soumis à une dialyse. La communication de Pelé avait néanmoins jeté le trouble jeudi soir, en raison de contradictions avec la version des médecins. Dans une série de messages rassurants sur son compte Twitter, l'ancien joueur avait juré à ses fans qu'il allait "bien" et n'avait "Dieu merci, rien de grave". Il disait espérer pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille. Et il avait formellement démenti se trouver en unité de soins intensifs, affirmant avoir simplement été transféré dans une autre chambre pour des raisons strictement liées à la garantie de son "intimité". Les communiqués médicaux parlaient pourtant bien d'une "unité de soins intensifs" et les médias s'interrogeaient sur l'état de santé réel de Pelé. - Des messages de soutien - Dieu vivant au Brésil, Pelé a reçu la semaine dernière des messages de soutien d'anciens coéquipiers de la Seleçao, mais aussi du président de la Fifa Joseph Blatter et de l'ancien international allemand Franz Beckenbauer. Pelé avait déjà été hospitalisé le 13 novembre dans ce même établissement pour y subir une opération pour des calculs rénaux. Il y était alors resté deux jours. A sa sortie de l'hôpital, il s'était montré de bonne humeur et avait dit en plaisantant aux "fans" qui l'attendaient à la sortie "Je suis prêt à rejouer (au foot) demain". Mais, moins de dix jours après de fortes douleurs abdominales, il avait dû retourner à l'hôpital. Il y a deux ans, le 15 novembre 2012, dans le même hôpital de Sao Paulo, le triple champion du monde avait subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse de hanche. Pelé est célébré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Il a marqué 1.281 buts en 1.363 matches au cours d'une carrière qui s'est étendue des années 1950 aux années 1970.

