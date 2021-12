La légende du football brésilien, Pelé, 74 ans, a quitté mardi l'unité de soins intensifs où il avait été admis jeudi pour passer en soins semi-intensifs, a annoncé l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo. "Le patient Edson Arantes do Nascimento (Pelé) se porte bien () et marche dans sa chambre. Il n'a pas été nécessaire de revenir à une assistance rénale et il est maintenant en soins semi-intensifs", indique le communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire