Programmation de Beauregard : c'est officiel

Les membres du festival de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, ont officiellement dévoilé, lundi 1er mars, la programmation de l'événement qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochain. Concernant les têtes d'affiche, Mika et Iggy and the Stooges avaient déjà été annoncés. Il faudra finalement aussi compter sur Damien Saez, Phoenix, Luke ou encore Brigitte Fontaine pour les musiciens français. Autre annonce de taille pour la deuxième édition du festival de Beauregard, la venue du duo mexicain Rodrigo y Gabriela que le public caennais avait découvert lors du week-end Presqu'ile en fête durant le mois de septembre 2009.