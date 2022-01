Festival Beauregard avec les Smashing Pumpkins et Nick Cave

On en sait un peu plus sur la prochaine édition du festival Beauregard, après -M- qui se produira le vendredi 5 juillet, les organisateurs ont parié sur deux grands noms du passé.

The Smashing Pumpkins pour le rock des années 90

Le groupe de Chicago est né à la fin des années 80 et fera parti des grands groupes de rock des années 90 au même titre que les groupes Alice in Chains,Soundgarden et les Red Hot Chili Peppers.

A la fin des années 90 et au début des années 2000, le groupe connait de nombreux changements à la fois dans son orientation musicale et dans sa formation, avec les départs de Jimmy Chamberlain et Melissa Auf Der Maur.

Dès 2005 Billy Corgan remonte le groupe sort quelques albums et se produit régulièrement aux Etats-Unis et sur les festivals européens depuis 2006.

Nick Cave and the Bad Seeds: retour aux sources de la musique américaine

Nick Cave aura eu plusieurs vies et plusieurs carrières dans sa propre vie.

L'australien est chanteur, auteur, compositeur mais aussi écrivain, scénariste et acteur.

Il débute sa carrière de chanteur en 1973, et avec sa formation actuelle "The Bad Seeds" depuis 1983.

Fan de rock US, de country et de blues, ses titres ont illustré de nombreux bandes-originales de films et même de jeux vidéos

Le crooner se produira au festival Beauregard le dimanche 7 jullet

http://www.festivalbeauregard.com/