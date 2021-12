Geneva (AFP). Ebola: 1.200 morts supplémentaires depuis mercredi, le bilan approche 7.000 morts

Près de 7.000 personnes sont mortes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, selon le dernier bilan samedi de l'Organisation mondiale de la Santé qui a compté plus de 1.200 morts supplémentaires depuis son précédent bilan datant de mercredi. Selon les chiffres publiés par l'OMS dans la nuit de vendredi à samedi, 16.169 personnes ont été contaminées par le virus Ebola et 6.928 d'entre elles sont mortes dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés. Le précédent bilan publié mercredi pour ces trois pays, établi par l'OMS, faisait état de 5.674 morts, mais le nouveau bilan pourrait inclure des cas mortels non signalés.

