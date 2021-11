La Londe-les-Maures (France) (AFP). Inondations: désolation dans le Var devant un premier bilan très lourd

Encore cinq départements du Midi demeuraient en vigilance orange samedi à la mi-journée, alors que dans le Var, où quatre personnes ont péri et deux personnes dont une fillette sont portées disparues, l'heure était à la désolation devant un premier bilan humain et matériel douloureux. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sera à même d'en prendre la pleine mesure lors d'une visite sur place dans l'après-midi. En déplacement en Charente-Maritime, samedi matin, il a insisté sur "la solidarité de l?État". Lors de sa visite dans le Var, il entend "dire aux communes qu'elles fassent le plus vite possible leurs demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle". "Les dossiers seront étudiés rapidement, au prochain conseil des ministres ou au suivant", a-t-il promis, assurant que "la réponse va être rapide". Météo-France a levé l'alerte pour la Corse-du-Sud, laissant la Haute-Corse, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron et l'Hérault sous vigilance orange. La fin de cette alerte est fixée à 16H00 dimanche. M. Cazeneuve est attendu dans l'après-midi à La Londe-Les-Maures (Var), commune d'un peu moins de 10.000 habitants, où deux personnes ont péri: jeudi, le corps d'une femme de 68 ans avait été retrouvé, puis vendredi celui d'une femme d'une trentaine d'années. Ailleurs dans le Var, une quadragénaire a été retrouvée morte vendredi dans le port de Hyères et, à Cogolin, c'est le corps d'un quinquagénaire qui a été découvert dans un ruisseau. A La Londe, où un précédent orage avait fait un mort le 19 janvier, les recherches ont repris à 7H30 samedi pour retrouver la fillette de 8 ans emportée par une rivière en crue, lors d'un violent orage, jeudi après-midi. Le corps de sa mère avait été retrouvé vendredi matin. Le dispositif terrestre, nautique et aérien comporte également une brigade canine avec "des chiens Usc7 spécialisés dans la détection d'odeurs corporelles", selon le commandant de la gendarmerie de Hyères, Frédéric Sanchez. Une autre personne est portée disparue depuis samedi, un homme dont la voiture a été retrouvée dans une rivière à La Garde-Freinet, dans le golfe de Saint-Tropez, et dont la famille est sans nouvelle depuis jeudi. Les départements de l'Aude, de l'Aveyron (où la décrue se poursuit et où 25 patients de l'hôpital de Saint-Affrique ont dû être transférés dans la nuit) et de l'Hérault restent en vigilance orange crues. Ce dernier département avait été placé en alerte rouge inondations vendredi soir en raison de menaces de crue du fleuve Orb. - Décrue amorcée de l'Orb - Celui-ci a depuis nettement amorcé sa décrue, sans provoquer d'inondation significative, ont indiqué les secours samedi matin. Sur le secteur de Bédarieux, où les craintes étaient vives, seulement quelques quartiers "bas" ont été touchés et l'eau se retirait. Idem à Béziers, en aval, où quelques maisons du centre ancien ont été touchées. Des évacuations préventives avaient eu lieu. Dans le Var, alors que, du côté des éléments, c'est l'accalmie, et que de nombreuses routes demeurent fermées après des éboulements, l'heure est au deuil et à la désolation. Le bilan est particulièrement lourd: quatre morts, deux disparus et des dégâts considérables occasionnés aux habitations, exploitations agricoles et petites entreprises. En Haute-Corse, où des portions de routes nationales et départementales ont été coupées, une centaine d?interventions ont été recensées vendredi, la plupart pour des mises en sécurité de personnes immobilisées par la montée des eaux. Des retards à l'aéroport de Bastia ont également été signalés. Sur le continent, le trafic ferroviaire a été affecté entre Narbonne et Béziers, où une panne électrique liée aux intempéries a provoqué jusqu'à 2 heures de retard pour les trains. Vendredi, ce fut au tour de la commune de Sérignan, dans l'Hérault, balayée par une mini-tornade, de connaître la frayeur. Un couple a été enseveli dans sa maison, mais a pu en être rapidement extrait, indemne. Leur enfant, légèrement blessé, avait été secouru peu avant. Arbres déracinés, toitures arrachées, campings détruits: le "phénomène" a touché "un secteur d'environ 200 m de rayon à Sérignan-Plage", selon le maire, Jacques Dupin. "Tout a explosé en moins d'une minute", a témoigné Jacky Leulier, patron du camping Aloha. La mini-tornade, avec des bourrasques à 165 km/h, a aussi produit de nombreux dégâts matériels à Nissan-lez-Enserune. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre: cinq personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère.

