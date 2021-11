Le Caire (AFP). Egypte: Je n'ai rien fait de mal, dit Hosni Moubarak

"Je n'ai rien fait de mal", a affirmé samedi l'ancien président égyptien Hosni Moubarak dans une interview par téléphone à la télévision, peu après avoir été blanchi par la justice d'accusations de complicité de meurtres de manifestants en 2011. Un tribunal du Caire a abandonné l'accusation de complicité de meurtres le visant pour son rôle dans la répression sanglante des manifestations durant le soulèvement populaire de 2011 qui a mené à sa chute. M. Moubarak a par ailleurs été acquitté d'accusations de corruption, dans une affaire séparée. Mais l'ex-président âgé de 86 ans et qui a régné d'une main de fer pendant trente ans, va rester en détention dans un hôpital militaire car il purge actuellement une peine de prison de trois ans pour une autre affaire de corruption. Après avoir été transporté à l'hôpital après le verdict, il est apparu au balcon de sa chambre, installé dans un fauteuil roulant et lunettes de soleil sur le nez, pour saluer ses partisans venus lui exprimer leur soutien. Le régime Moubarak, honni il y a quatre ans, a été largement réhabilité dans l'opinion publique et les médias depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013.

