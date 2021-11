Un Rouennais bientôt champion du monde de jujitsu ?

Du jujitsu, le grand public en connaît le nom, rarement plus. Ce sport, affilié à la fédération de judo, ressemble de près à ce dernier avec une variante en plus : l'utilisation des pieds et des poings. Ce week-end, à Paris, les projecteurs seront tout entiers tournés vers le stade Pierre de Coubertin et offriront une visibilité maximale à ce sport. Et à leurs représentants. Parmi eux, Alexandre Fromangé.

27 ans de judo derrière lui

Ce jeune père de famille n'est pas un adepte né du jujitsu. Pour tout dire, il s'y est mis très récemment : "Cela fait 27 ans que je fais du judo mais seulement trois ans que je pratique le jujitsu. Un ami à moi était chargé de développer le jujitsu dans la Ligue de Normandie, j'ai donc participé à des tournois avec lui, et c'est monté crescendo", raconte ce grand gaillard qui combattra dans la catégorie + 94kg.

Pour Alexandre Fromangé, cette opportunité s'est avérée inespérée. En judo, le combattant plafonnait. Après avoir intégré les équipes de France de jeunes, l'athlète s'est arrêté au niveau national, sans arriver plus loin. "En judo, il y a beaucoup plus de pratiquants qu'en jujitsu. Le niveau est donc moins important dans ce dernier et donc il est plus facile d'arriver au niveau international."

Une armoire à trophées bien garnie

Voilà pour le constat. Encore faut-il le valider dans la réalité. Ce que ne s'est pas privé de faire Alexandre Fromangé : "Je suis deux fois champion de France, vainqueur à deux reprises du tournoi de Paris, vice-Champion d'Europe 2013, deuxième de la Coupe d'Europe 2014 et 4e aux World Combat Games, l'équivalent des Jeux Olympiques. Et encore, je m'étais blessé en demi-finale."



Un palmarès long comme le bras qu'il pourrait bien enrichir ce week-end. Alexandre Fromangé part conquérant : "Je vise au moins le podium en individuels." Avant de peut-être participer au championnat par équipe, dimanche. Et de faire de la France le pays du jujitsu.