La ville met en place plusieurs animations à travers toute la ville afin de célébrer comme il se doit la magie de Noël, à commencer par les illuminations qui feront briller le paysage urbain. Belle nouveauté cette année : une grande roue, place de la Magdeleine. Et toujours : le Marché de Noël, la patinoire synthétique, 11 concerts de Noël, le Noël Solidaire des associations et les fééries de Noël.



Le programme complet est à retrouver ICI.



Ecoutez, Dominique Artois, Maire Adjoint chargé de la culture et de l'animation de la ville.

Alençon fête Noël Impossible de lire le son.