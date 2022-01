Parlons aujourd'hui en détails du film « Potiche » de François Ozon avec de nombreuses têtes d'affiche dont Catherine Deneuve , Fabrice Lucchini et Gérard Depardieu.



En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Ce film est l'adaptation d'une pièce de théâtre et on le ressent complètement tout au long du film. Les dialogues sont incisifs et s'enchainent à un rythme trépidant. Les traits des personnages sont accentués pour tomber dans la caricature mais ce n'est que pour faire ressortir le comique de situation. L'avantage avec une pièce de théâtre au cinéma c'est qu'on a la possibilité d'utiliser de vrais décors. Le désavantage c'est qu'on a pas l'entracte pour enchainer les actes. Du coup, c'est quelquefois un peu longuets entre certaines scènes.

L'histoire connait donc quelques essoufflements mais c'est pour mieux rebondir. Les personnages sont excellents et tous très bien interprétés. Mention spéciale à la secrétaire interprétée par Karin Viard, le personnage qui évolue le plus dans le film.

Cette pièce de boulevard, format Xxl et casting de luxe est ainsi un moment plutôt bon à passer, avec une saveur kitsh des années 70, une louche de libération de la femme avec un nappage d'affrontement familial et politique.

Le ton reste résolument moderne avec l'incursion de dialogues faisant écho à notre époque.

Potiche, c'est à voir au cinéma depuis mercredi.