Monaco (AFP). Athlètes de l'année: Renaud Lavillenie et Valerie Adams couronnés

Le perchiste Renaud Lavillenie, auteur du record du monde(6,16 m) le 15 février à Donetsk (Ukraine), et la lanceuse de poids néo-zélandaise Valerie Adams ont été couronnés athlètes de l'année lors du Gala de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), vendredi soir à Monaco. Lavillenie, qui succède à l'icône du sprint Usain Bolt, est le premier Français à recevoir la récompense instituée depuis 1988. Chez les dames, la palme est revenue à la Néo-Zélandaise Valerie Adams, deux fois en or aux JO et quadruple championne du monde du lancer du poids. C'est la première fois que l'IAAF récompense deux spécialistes de concours la même année. "Ca ne pouvait pas être mieux comme année que l'année 2014. Et maintenant j'ai la reconnaissance de toute la famille de l'athlétisme", s'est exclamé Lavillenie, champion olympique en 2012 à Londres. "Le record du monde a forcément pesé dans la balance mais je n'ai pas fait que ça cette année. A la différence de Valerie (invaincue depuis 56 concours, ndr), j'ai connu une défaite cette saison. Mais j'ai aussi remporté un troisième titre européen (en plein air)", a souligné le lauréat. "Pour nous (les spécialistes des concours), c'et difficile de lutter contre les disciplines plus "glamour" comme le sprint, alors c'est formidable comme message. Pour moi, ma famille, mon pays et toutes les femmes lanceuses", a remarqué Adams.

