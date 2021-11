Monaco (AFP). Athlète de l'année: Lavillenie, la victoire du favori haut perché

Le perchiste Renaud Lavillenie, favori au titre de son record du monde(6,16 m) le 15 février à Donetsk (Ukraine) et aussi pour sa régularité, a été couronné athlète de l'année par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), vendredi soir à Monaco. Lavillenie, qui succède à l'icône du sprint Usain Bolt, est le premier Français à recevoir le trophée institué en 1988. Chez les dames, la palme est revenue à la Néo-Zélandaise Valerie Adams, deux fois en or aux JO et quadruple championne du monde du lancer du poids. C'est la première fois que l'IAAF récompense deux spécialistes de concours la même année. "Ca ne pouvait pas être mieux comme année que 2014, une saison de rêve. Et maintenant j'ai la reconnaissance de toute la famille de l'athlétisme", s'est exclamé Lavillenie, champion olympique en 2012 à Londres. - Un record lourd - "Le record du monde a forcément pesé dans la balance mais je n'ai pas fait que ça cette année. A la différence de Valerie (invaincue depuis 56 concours, ndr), j'ai quand même connu une défaite cette saison, mais une seule en 22 compétitions. Et j'ai aussi remporté un troisième titre européen (en plein air)", a souligné le lauréat. "Pour nous (les spécialistes des concours), c'est difficile de lutter contre les disciplines plus glamour comme le sprint, alors c'est formidable comme message. Pour moi, ma famille, mon pays et toutes les femmes lanceuses", a remarqué Adams (30 ans). Pour Lavillenie et Adams, c'était 2014 ou jamais, une année sans grands Championnats (JO et Mondiaux). Le roi Bolt, cinq fois intronisé dans la Principauté, est ainsi resté au +box+ sur blessure. Et le régent américain Justin Gatlin, invaincu sur 100 et 200 m de toute la saison, et naturellement dans les dix +nominés+ de la première sélection, n'a pas franchi le cap des finalistes (trois par sexe) en raison de son passé de dopé. Lavillenie, la victoire du favori haut perchéLavillenie, 28 ans, a vaincu la concurrence du Kényan Dennis Kimetto, le premier marathonien à courir sous la barre des 2 heures 03 minutes (2h 02:57.), et de Mutaz Barshim. Le prodige qatari (23 ans) est à la poursuite du record du monde (2,45 m) du Cubain Javier Sotomayor, vieux de 21 ans. D'ailleurs, à la perche, il aura fallu attendre 21 ans pour que Lavillenie fasse tomber la marque (6,15 m) de l'Ukrainien Serguei Bubka. Ce dernier n'a jamais été élu athlète de l'année, peut-être aussi pour des raisons politiques. Il faut remonter à l'an 2000, avec le Tchèque Jan Zelezny, pour retrouver un adepte des concours sur la plus haute marche du podium. "Je sais déjà où je vais mettre ce trophée. A côté de mes cinq Ligue de diamant et du trophée d'athlète européen de l'année", a ajouté Lavillenie. - Jeunes en attente - Adams a pour sa part devancé la sculpturale sprinteuse néerlandaise Dafné Schippers, venue de l'heptahlon pour dominer à 22 ans les 100 et 200 m aux Championnats d'Europe à Zurich, et la demi-fondeuse éthiopienne Genzebe Dibaba (23 ans). Comme Barshim, Schippers et la dernière des Dibaba peuvent attendre. Genzebe est la soeur cadette de Tirunesh, trois fois finaliste dans les dix dernières années et jamais élue. En 2008, Tirunesh Dibaba méritait le trophée après une somptueuse saison entre cross-country et piste, qui avait culminé avec le doublé olympique 10.000/5000 m à Pékin, jamais réalisé par une femme. Mais le président de l'IAAF, Lamine Diack, et le prince Albert II, qui décident in fine des lauréats, lui avaient préféré la perchiste russe Yelena Isinbayeva, déjà élu en 2004 et 2005. Forcément plus glamour.

