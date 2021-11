Londres (AFP). Royaume-Uni: avec un second député, l'Ukip continue de jouer les trouble-fêtes

Le parti Ukip a décoché un nouveau coup de pied dans la fourmilière jeudi en raflant un second siège de député à six mois d'élections générales britanniques, surfant sur une vague eurosceptique et anti-immigration, sous le nez des conservateurs et travaillistes destabilisés. Mark Reckless a claqué la porte du parti conservateur du Premier ministre David Cameron pour reconquérir son siège de député de Rochester et Strood sous les couleurs du UK Independence Party. Selon les résultats rendus publics dans la nuit, il l'a remporté par 42% des suffrages, avec 3.000 voix d'avance sur le candidat conservateur, crédité d'un maigre 35%. M. Cameron, qui s'était rendu sur place à cinq reprises en cours de campagne, s'est déclaré "absolument déterminé à regagner ce siège aux prochaines élections générales", afin de mieux garantir le maintien au pouvoir des conservateurs sans qui la reprise économique "serait menacée". Les Libéraux démocrates, associés aux conservateurs au sein de la coalition gouvernementale, ont quant à eux été littéralement écrasés. Ils ont terminé en cinquième position avec 1% des votes, derrière les verts. Aussitôt après l'annonce des résultats, Mark Reckless a appelé les électeurs à faire de l'Ukip le faiseur de rois aux élections de mai, dans l'hypothèse où aucun parti ne serait à même d'accéder au 10 Downing Street sans passer d'alliance. "Si l'Ukip a gagné ici, nous pouvons gagner partout à travers le pays", a-t-il dit. "Tout est possible pour les élections générales de l'année prochaine", a renchéri le dirigeant de l'Ukip Nigel Farage, galvanisé par le sentiment anti UE partagé dans nombre de pays européens, notamment les Pays-Bas, la France où le Front National a réalisé une percée, ou encore l'Autriche et le Danemark. L'élection partielle de Rochester et Strood confirme en effet le risque d'éparpillement des voix aux prochaines législatives, les deux formations traditionnelles conservatrice et travailliste étant désormais menacées d'une érosion de leur électorat. La montée en puissance de l'Ukip à droite coïncide à gauche avec la progression du Parti National Ecossais (SNP). "Je n'ai jamais vu un tel niveau d'incertitude si peu de temps avant des élections générales", a commenté Peter Kellner, le président de l'institut de sondages YouGov, interrogé sur le risque d'émergence d'une chambre des Communes ingouvernable. Les analystes politiques font cependant observer que l'Ukip - qui force tous les partis britanniques à une radicalisation du discours sur le thème de l'immigration notamment et galvanise le sentiment europhobe - sera considérablement défavorisé dans sa progression du fait du scrutin uninominal à un tour. David Cameron, sous pression de l'Ukip et des eurosceptiques de son propre parti, espère garder la main grâce à sa promesse de consulter les Britanniques par référendum en 2017, leur offrant le choix de rester dans une UE réformée ou de la quitter. - le parti des travailleurs - Dans l'immédiat, la partielle de jeudi constitue un nouvel avertissement, un mois après la défection d'un autre député, Douglas Carswell, réélu triomphalement pour le compte de l'Ukip à Clacton. Cette première victoire a ouvert à l'Ukip les portes de la chambre des Communes pour la première fois. "Je serais très surpris s'il n'y avait pas de nouvelles défections", a plastronné vendredi matin Nigel Farage sur Sky News. Le plus inquiétant pour la majorité est que Rochester, situé à 50 kilomètres au sud de Londres, paraissait un bastion conservateur autrement plus solide que Clacton où l'on trouvait "l'électorat type de l'Ukip: des gens âgés, blancs, issus de la classe ouvrière avec peu de qualifications", a expliqué l'universitaire Matthew Goodwin, spécialiste du parti protestataire. Les travaillistes, qui auraient pu se réjouir de la défaite de leurs adversaires conservateurs à Rochester, ont également passé une mauvaise nuit. En plein dépouillement, la députée travailliste Emily Thornberry, membre du cabinet fantôme d'Ed Miliband, a fait un cadeau électoral à M. Farage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire