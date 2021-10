Londres (AFP). Royaume-Uni: Jeremy Corbyn, chantre de la gauche radicale, élu à la tête du Labour

Le radical Jeremy Corbyn a été largement élu samedi à la tête du Parti travailliste britannique, une victoire qui consacre la surprenante ascension de cet eurosceptique de 66 ans, farouche opposant des politiques d'austérité dans la lignée des partis grec Syriza et espagnol Podemos. Favori des sondages et des bookmakers pendant la campagne des primaires, Corbyn l'a emporté avec 59,5% des voix face à ses trois rivaux, Andy Burnham, Yvette Cooper et Liz Kendall, selon les résultats annoncés à Londres lors d'un congrès exceptionnel du Labour, principal parti d'opposition britannique.

