La voie verte reliant Colombelles à Mondeville rallongée jusqu’à Grentheville

La nouvelle piste verte a été inaugurée ce jeudi 20 novembre par Joël Bruneau, président de Caen la Mer et Hélène Mialon-Burgat, Gilbert Bouhier et Gérard Leneveu, maires respectifs de Mondeville, Grentheville et Giberville. Au total, ce sont quelques 4 000 plantes et 114 arbres et arbustes qui ont été plantés le long de ce nouveau tronçon. Le tout en respectant une démarche éco-responsable grâce à la réutilisation dans la construction du corps de la rampe de la nouvelle voie des déblais précédemment produits. D’après Gérard Leneveu : “c’est une toile d’araignée qui est entrain de se faire“, qui permet désormais aux habitants de Grentheville de rejoindre la plage de Ouistreham à vélo, en passant, entre autres, par cette voie verte.